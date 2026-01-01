Икономическата полиция в италианския град Пиза е разкрила две инфлуенсърки, активни в платформата OnlyFans, които са укрили общо 800 000 евро данъци. Става дума за 30-годишна италианка и 46-годишна българка, предаде Le Stampa. Двете живеят в провинция Пиза, където в момента се провеждат данъчни проверки. Смята се, че 30-годишната жена, която има регистрация по ДДС, е укрила около 300 000 евро, а българката – 500 000 евро.

Подробни онлайн и документални проверки са разкрили оборота на двете жени за последните 5 години. Те са имали общо 90 000 последователи, които им плащали абонамент, вариращ от 4 евро на месец до 54 евро годишно. Сумите, които никога не са били декларирани пред данъчните власти, са постъпвали по разплащателни сметки или предплатени карти. Данък добавена стойност също не е бил деклариран.

Агенцията по приходите вече е успяла да започне проверки с цел издаване на данъчни актове и възстановяване на дължимите суми. Според властите значителна част от постъпленията е била укривана чрез подаръчни карти на Amazon и други форми на дигитален кредит.

„Това е все по-популярен метод сред инфлуенсърите за прикриване на доходите им“, отбелязват от приходната агенция.

Тези инструменти, често предавани чрез електронни кодове или онлайн портфейли, усложняват проследяемостта и връзката с реалните финансови потоци.