След съвместна акция на Софийска градска прокуратура (СГП) и Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП-МВР) е разкрита организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари със стоки от Китай, в резултат на което държавният бюджет е ощетен с милиони левове.

Проведени са претърсвния, изземвания на различни обекти, огледи и обиски, част от които в условията на неотложност, иззети са много доказателства - мобилни телефони, тефтери със записки, фактури, касови апарати, карти, часовници, големи парични суми, на обща стойност над 300 000 лв., заяви заместник градският прокурор Десислава Петрова.

Осем души са привлечени като обвиняеми за престъпната група, която е създадена с користна цел, за данъчни престъпления и изпиране на пари. В рамките на днешния ден ще се внесат и искания за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" на петима от привлечените обвиняеми. Двама се издирват. Един от обвинените ще бъде с парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние, непозволяващо престой в арест. Сред привлечените обвиняеми има както чуждастранни, така и български граждани.

"За момента доказателствата по делото показват четирима от тях като ръководители на групата, останалите четирима като участници в нея", обясни още прокурор Петрова.

Разследването датира от началото на юли тази година, събран е огромен обем фактически материал, включително чрез разпити на анонимни свидетели, предстоят данъчни ревизии, посочиха още от прокуратурата. След анализ на всичко до момента е възможно обвинението да бъде изменено, като се разшири неговият обхват.

Периодът на действие на групата е много голям, разследва се дейността им от началото на 2023 г. до момента. Подлежи на установяване причинената на фиска щета, но вероятно става въпрос за над 30 милиона лева.

"Групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за българския пазар. Стоките са били дрехи, чанти, обувки, домашни потреби, които след директно договаряне с китайските производители са доставяни с кораби на пристанища в Гърция, откъдето с камиои са транспортирани към България. За да се избегне реално дължимото мито и ДДС чрез контролирани от групата търговски дружества е документално оформен вносът на тези стоки посредством изполването на порочни документи, неистински, преправени или такива с невярно съдържание", посочи още заместник градският прокурор Десислава Петрова.

Схемата е позната още като "китайско карго", където чрез манипулиране на данъчни и митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС, допълни Йордан Пешев – заместник директор на ГДБОП-МВР.

Касае се за огромни по обем стоки - и в онлайн сайтове, и в търговски обекти.

"Операцията е изключителна по мащабите си, задържани са общо 24 души", допълни Пешев.

