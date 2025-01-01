Висшият съд в Нови Сад издаде присъда, с която задължава публичното акционерно дружество "Инфраструктура на сръбските железници" и Република Сърбия да заплатят 28 милиона динара (466 872 лв.) на ищците, членове на семейството на една от 16-те жертви, загинали при срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град. Сумата ще бъде изплатена като обезщетение за неимуществени вреди за претърпени душевни страдания поради смъртта на близък човек, предаде кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

Със същата присъда ответниците са задължени да възстановят на ищците разноските по гражданското производство.

Жертвите на трагедията в Нови Сад станаха 16

Присъдата може да се обжалва пред Апелативния съд в Нови Сад.

Преди това Висшият съд в Нови Сад постанови, че ответниците трябва да заплатят на други трима ищци неимуществени вреди поради смъртта на близък човек в размер на общо 19,5 милиона динара (325 143 лв.).

В ход са още пет граждански производства на представители на семействата на 16-те жертви.

На 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.