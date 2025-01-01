Полицията в Нови Сад разпръсна снощи граждани, спонтанно събрали се в подкрепа на гладната стачка на Миломир Якимович – собственик на автобусите, с които бяха превозвани студенти по време на антиправителствените протести в Сърбия, съобщиха в Инстаграм протестиращите студенти.

В съобщението се казва, че по време на събирането снощи студент е получил "непредизвикани удари с палка от полицаите", а една жена също е била ударена, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

За сблъсъци между полиция и граждани съобщи тази сутрин и Миломир Якимович. "Той (полицаят) би една жена все едно, че е на ринг", каза тази сутрин той пред регионалната телевизия Ен 1.

Якимович гладува от девет дни в знак на протест, че на 2 ноември полицията е отнела автобусите му и е получил глоба за нарушаване на обществения ред. Вчера към гладната му стачка се присъедини и 16-годишният му син.

Едно от превозните средства на Якимович бе върнато вчера, но полицията го изтегли, тъй като бе паркирано незаконно пред правителствена сграда в Нови Сад, където се намира и палатката на Якимович.

Със свой автобус Якимович превози на 2 ноември сутринта от Нови Сад до Белград Диана Хърка, майката на една от 16-те жертви при срутването козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември миналата година.

Хърка започна гладна стачка с искане за справедлив процес за трагедията в Нови Сад, освобождаване на арестуваните студенти и свикване на предсрочни избори. След като нито едно от исканията ѝ не бе изпълнено, вчера тя прекрати гладната си стачка и призова всички протестиращи да се обединят за общи действия.

Гладните стачки на Хърка и Якимович идват година след трагедията в Нови Сад и спонтанно възникналите и оглавявани от студенти протести, които се превърнаха в масови.

През май студентите поискаха предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят гражданска листа с кандидати за депутати, но те лично няма да участват.