Точно копие на самолет "Месершмит" –109G2, на който е летял капитан Димитър Списаревски, откриха в парковото пространство на Националния исторически музей (НИМ).

Копието на самолета е изработено от Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация (АИББА) в партньорство с музея, както и с подкрепата на Випуск 1995 г. на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия. Десетки родолюбиви българи, обединили усилията си в името на паметта, също са допринесли за реализирането, посочиха авторите на идеята.

Георги Димитров

Георги Димитров

На откриването присъстваха доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ, Орлин Георгиев, авиоинженер и председател на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация, Димитър Иванов Списаревски, племенник на пилота и носещ неговото име.

Събитието е посветено на безсмъртния подвиг на българския летец, който на 20 декември 1943 г. защити небето над София, извършвайки таран срещу вражески бомбардировач - акт на саможертва, който завинаги го превръща в символ на чест, дълг и безусловна любов към Родината, посочиха авторите на идеята.

Георги Димитров

Георги Димитров

„Този самолет не е само за моя чичо, а за всички летци, защитавали и защитаващи небето над България. Те го заслужават“, каза родственикът на капитан Списаревски.

На днешния ден – 16 октомври, се отбелязва Празникът на авиацията и Военновъздушните сили.