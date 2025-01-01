Военновъздушните сили на Република България ще отбележат навършването на 113 години бойна авиация с мероприятия в София, съобщиха от Министерството на отбраната.

От 16:00 часа днес командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев ще проведе среща с ветерани, военнослужещи, курсанти и ученици в Централен военен клуб в София. Събитието ще обедини поколения авиационни специалисти от състава на ВВС с представители на младото поколение на България. Ще бъде представен и филмът „Дланите, от които излитат стоманените птици“, посветен на инженерно-техническия състав на Военновъздушните сили.

На празника на авиацията и българските ВВС на 16 октомври 2025 г. от 09:00 часа на Паметника на летеца на алеята на летците до Народното събрание в столицата ще бъдат поднесени цветя и венци. От 10:30 часа в Централен военен клуб ще започне тържественото честване с награждаване на личен състав и концертна програма на Представителния духов оркестър на ВВС.

Празник на авиацията и ВВС – 16 октомври

На 16 октомври 1912 г. е извършен първият в историята на българската авиация полет на самолет с разузнавателна цел в реални бойни условия. Това става по време на Балканската война (1912-1913 г.). Освен разузнаване на силите на противника е осъществено първото над стария континент бомбардиране от въздуха в истинска фронтова обстановка. Пилотът поручик Радул Милков и наблюдателят поручик Продан Таракчиев летят със своя "Албатрос" над Одринската крепост, разузнават разположението на резервите и успяват да хвърлят две ръчни гранати над гара Караагач, сочи справка на отдел „Справочна“ на БТА.

Копие на самолета на Димитър Списаревски

На 16 октомври предстои на бъде открита реплика в мащаб 1:1 на самолета на Димитър Списаревски - "Месершмит-109 G-2". Репликата е създадена от Румен Чакъров по инициатива на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация.

БТА

По време на бомбардировките на София през Втората световна война 27-годишният поручик Списаревски се жертва като забива самолета си във вражески бомбардировач, за да спаси други българи.

Дължината на машината е 9 метра, размахът на крилата достига 10 метра. Дървената конструкция изцяло е покрита с алуминиева ламарина, както е и оригиналният самолет. Спазени са и всички надписи. Репликата ще бъде дарена и ще остане в Националния исторически музей.