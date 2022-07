След 50 години яденето на зелени зеленчуци е много важно за здравето, казва диетоложката Моли Хембри. Списък с пет зеленчука, които са особено полезни на тази възраст, тя предостави в изданието Eat This, Not That.



Специалистката препоръчва на по-възрастните хора да ядат спанак, богат на витамин А и каротеноиди, което помага при свързана с възрастта макулна дегенерация - прогресивно заболяване, което води до загуба на зрението. Къдравото зеле също е полезно, защото е с високо съдържание на калций и витамин D, което насърчава здравето на костите. Друг продукт в списъка на Хембри са броколите, които съдържат глюкозинозилат, помагащи на хората да предотвратят хроничното ставно заболяване остеоартрит.