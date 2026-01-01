Не са установени отклонения от нормите за добро състояние на водите на река Дунав в българския участък след инцидента с потъналата баржа край румънския град Зимнича. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Информацията е получена в Басейнова дирекция „Дунавски район“ чрез Системата за предупреждение при аварийни ситуации към Международната комисия за опазване на река Дунав (AEWS – ICPDR) от румънската страна. Представените данни обхващат резултати от химични анализи на водите в три точки – при баржата, нагоре и надолу по течението.

Пробите са анализирани по показатели като рН, електропроводимост, калций, магнезий, амоний, нитрати, нитрити и фосфор като ортофосфати. При сравнение със стандартите за качество на повърхностни води за речен тип R6 – среден и долен Дунав, не са отчетени отклонения от нормите за добро състояние. Единствено при показателя фосфор като ортофосфати са регистрирани концентрации над допустимите стойности.

Данните са съпоставени и с резултати от националния мониторинг на водите на Дунав в пункт след град Свищов. Анализът показва, че отчетените концентрации са в сходни диапазони с обичайно регистрираните стойности.

От румънската страна е съобщено още, че изпращането на спасителен кораб за изтегляне на наводнената баржа е отменено заради технически проблеми, силно течение и повишен дебит на реката.

Сигналът за заседналия на пясъчна коса кораб под румънски флаг, натоварен с около 1540 тона тор, е получен в Басейнова дирекция „Дунавски район“ на 13 януари в 12:16 ч. Незабавно е разпоредено вземане на проби от регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда във Велико Търново и Русе.

Извършена е и проверка на място от експерти на БДДР, представители на Община Свищов, Дирекция „Речен надзор – Русе“ и ИАОС. Направен е оглед на участък от река Дунав между речни километри 554 и 542, като от девет пункта са взети проби за експресен анализ.

По време на проверките не е установено видимо замърсяване на водите – не се наблюдава промяна в цвета, специфична миризма или наличие на филм по повърхността. Не е констатирана и мъртва риба.

От МОСВ уверяват, че наблюдението продължава и Басейнова дирекция „Дунавски район“ ще информира своевременно при получаване на окончателните лабораторни резултати.