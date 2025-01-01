Поредица от главоблъсканици ще застанат на пътя на спасението пред участниците във Войната на племената в “Игри на волята“ тази вечер. Освен с екстремните препятствия, Завоевателите, Лечителите и Феномените ще трябва да се справят с три логически задачи, за да избегнат нова сбирка около огъня на номинациите.

Дебют в отборната надпревара ще направи фитнес състезателката Радостина, която вчера се присъедини към Жълтия отбор, след победа в сблъсъка за оцеляване срещу своите съплеменници от Победителите.

В нов състав на бойното поле ще излязат и Зелените. Обитателите на Изолатора ще трябва да се справят без своя капитан Иван, който бе елиминиран в лидерското съревнование вчера. Само победа днес ще позволи на Лечителите да възвърнат изгубеното си в битка знаме.

Ще успее ли Радостина да помогне на Завоевателите? Как ще се справят Лечителите без Иван? И кои ще са първите двама номинирани участници тази седмица?

Не пропускайте да разберете в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

