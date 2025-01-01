Приключенецът и любител на силни усещания Калин донесе ключова победа за племето на Феномените и ги изведе до най-желаната локация в "Игри на волята” - Резиденцията. Сините триумфираха над своите съперници, водени от новия си капитан Ръждавичка. Последни в териториалния сблъсък завършиха Лечителите, което ги изпрати в Изолатора.

Денят за участниците в Дивия север започна с избора на капитани. Бедстващите Завоеватели отново гласуваха доверие на опитния Ивайло, докато в Синия и Зеления лагер имаше изненади. След разнопосочен разбор, обитателите на Стопанството избраха за водач амбициозната Ръждавичка, а пресметливият Иван бе посочен единодушно от всички свои съплеменници.

Сблъсъкът за територия изправи претендентите за голямата награда от 100 000 лв. пред поредица от тежки препятствия, които изискваха сила, бърз ум и правилна стратегия. След точното си предположение в кастинг битката миналата седмица, Феномените получиха ценно предимство, което им помогна да постигнат крайния успех.

Трудности по трасето забавиха както Завоевателите, така и Лечителите, което направи битката за второто място изключително непредвидима. По-добрата съобразителност на фотографа Мирослав му позволи да се справи с финалната логическа задача по-бързо от неговия съперник Траян, което отреди на Жълтите седмица в Стопанството.

Днес на Арената ще се срещнат седмина воини в две отделни индивидуални битки. Смелите капитани на трите враждуващи отбора ще се борят за своето спасение. Междувременно последните четирима изгнаници от Блатото ще се изправят един срещу друг в решаващо съревнование за влизане в голямата игра.

