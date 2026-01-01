Досега учените имаха много малко информация за неандерталските бебета, нашите предци, които са живели преди 400 000 години. Въпреки че все още не знаем на каква възраст бебетата са започнали да ходят, сега знаем как са изглеждали, благодарение на ново проучване, публикувано в научното списание Current Biology .

Възрастните неандерталци са имали тела, адаптирани към студа, много набити и мускулести. Компактното им телосложение им е помагало и да задържат топлината в много по-студен климат. Бебетата обаче изглежда са били много по-големи от днешните. И все пак, те са били вид, много тясно свързан с нашия, и много съвременни хора все още притежават 1 до 2% неандерталска ДНК.

За това проучване Ела Бийн, професор в Академичния колеж Оно в Израел, и нейните колеги проведоха подробен анатомичен анализ на почти пълния скелет на неандерталско бебе, живяло на територията на днешния Израел преди между 51 000 и 56 000 години. Известно като Амуд 7, бебето е открито в пещера през 1992 г. Полът му не може да бъде определен. Въз основа на етапа на зъбната ера, Амуд 7 е бил на около шест месеца по време на смъртта си. Но по отношение на дължината на костите и развитието на мозъка, неговите размери са по-сравними с тези на съвременен човек на възраст от 12 до 14 месеца. Когато екипът от учени сравни тези данни с тези на две други неандерталски бебета, те наблюдаваха същата тенденция.

Следователно е много вероятно бебетата на неандерталците и тези на Homo sapiens да са имали много различни темпове на растеж, което предполага по-високи енергийни нужди за младите неандерталци. Всъщност, бебе само на няколко месеца е можело да се храни като съвременно дете на над една година. Изследователският екип смята, че това със сигурност се обяснява с необходимостта от оцеляване в среда, далеч по-враждебна от нашата.

Въпреки това, тези разлики в растежа изглежда изчезват около 7-годишна възраст и растежът на двата вида след това следва приблизително една и съща крива. Според Крис Стрингър от Природонаучния музей, фосилът от Амуд 7 представлява значителен напредък в нашето разбиране за Homo neanderthalensis.