Лютеницата е вкусът, който няма сезон - тя се приготвя през есента, но носи радост на трапезата през цялата година.

Независимо дали я обичате сладка, пикантна или по-лека, ето няколко изпитани рецепти, които ще ви помогнат да напълните бурканите с аромат и уют.

Класическа лютеница

Печени червени чушки, патладжани, домати, моркови, олио, сол и щипка захар. Варят се дълго, докато сместа стане гъста и гладка - вкус на детство, затворен в буркан.

Селска лютеница

Приготвя се с повече моркови и малко кимион за богат аромат. Рецепта, която пази духа на старите дворове и събира семейството около огнището.

Пикантна лютеница

Добавете люти чушки и пушен червен пипер за огнен вкус. Подходяща за тези, които обичат филията да „грее“.

Лека лютеница

По-малко олио, без захар и с повече домати - подходяща за хора, които предпочитат по-леко и свежо ястие.

Няма значение коя рецепта ще изберете - важно е зеленчуците да се изпекат добре и сместа да се свари до съвършенство.

Така всяка лъжица лютеница ще носи вкус и топлина, готови да стоплят зимата.