Билĸитe ca cpeд пpиpoднитe дaдeнocти, ĸoитo oцeнявaмe, eдвa ĸoгaтo ни ce наложи. Много хора нe пoдoзиpaт, чe няĸoи oт тяx нaиcтинa имaт чyдoдeйни cвoйcтвa. Те са най-достъпната възможност за грижа за здравето, тъй като са буквално навсякъде около нас.Босилекът се счита за“. Той е изключително полезен за здравето и естествен лек за целия организъм. Богат е на витамини и е естествен. Заради високото съдържание на етерични масла има антисептично,, противовъзпалително идействие при умора. Освен това подобрява кръвообращението, стабилизира кръвната захар.Естествените антиоксиданти в босилека, предпазват организма от действието на свободните радикали, като предотвратяват стареенето на клетките.

ThinkStock/Getty Images

Мента



Ментата е една от най-широко използваните и разпространени билки у нас. Тя помага за храносмилането и успокоява възпалителните процеси в храносмилателната система



Билката помага също в борбата с излишните килограми, тъй като стимулира храносмилателните ензими, отговорни за усвояването на хранителните вещества и мазнините в храната, като ги превръща в използваема енергия.

Лайка



Лайката е билка, която присъства във всеки дом. Благодарение на летливите си масла и антибактериалните свойства тази билка е лек за куп болежки - от кожни възпаления до ставни болки и проблеми с дихателните пътища и стомаха. Прилага се както вътрешно, така и външно.

iStock/Getty Images

Кориандърът е познат още като китайски магданоз. Той съдържа единадесет съединения с етерични масла, редица витамини и минерали, шест вида полезни киселини, което го прави ценен при различни заболявания. Помага при проблеми с кожата, нарушения със зрението, смъква кръвното налягане при хора, страдащи от хипертония, заздравява костите, намалява нивата на лошия холестерол.