Майсторът на месни блюда и специалитети Милорад Младенович беше елиминиран от Hell’s Kitchen тази вечер. Сръбският кулинар допусна ключови грешки по време на поредната напрегната вечерна резервация в ресторанта на шеф Виктор Ангелов и се прости с мечтата си за голямата победа в надпреварата.

Сините и Червените започнаха своя нов ден в Кухнята на Ада с посещение на град Банкя, където се изправиха едни срещу други в нажежен сблъсък на колела. Въпреки спечеленото си предимство, участниците от Синята кухня не успяха да се доберат до победата. Това донесе номинация за ветерана Стефан и участие на отбора в ежеседмичния мастърклас.

Там участниците взеха урок по азиатска кухня от шеф Тацухико Такахаши, представил многокомпонентното ястие Тен Дом. Най-умело със задачата се справи професионалистът Йордан, който заслужи и имунитет. С оранжева престилка пък се сдоби неговият сериозен опонент Милорад, което застраши и място му в голямата игра.

NOVA

Вечерната резервация предостави възможност на номинираните да поведат двете противоположни кухни по пътя към победата. Стефан застана начело на Червените, докато Милорад се довери на своите колеги от Сините. Въпреки неувереността на ветерана той и Червените успяха да издадат всички поръчки успешно преди своите съперници, което коства и куртката на темпераментния сръбски готвач.

Първото си интервю елиминираният кулинар даде в официалния подкаст “Кухнята след Ада”. Там Милорад обсъди своето участие в предаването с водещия Станислав, съперничеството си с Йордан, какво не му достигна да продължи напред и кой е неговият фаворит за крайната победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре шеф Ангелов отново ще приветства звездните готвачи от Златните и Платинените, които ще се изправят пред някои от най-големите си страхове.