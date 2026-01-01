Сблъсък на поколения и гледни точки ще постави шеф Манчев в много сложна ситуация в новия епизод на „Кошмари в кухнята“ в петък от 20:00 ч. Той ще пристигне край морето в уютен семеен ресторант, но храната, която ще опита, ще предизвика в него крайни оценки.

Механа „Кашер“ се намира в подножието на Стара планина само на 5 км от един от най-живописните български плажове – Иракли. Заведението е създадено от Атанас и съпругата му Оксана, които мечтаят да оставят успешен бизнес на децата си. Наско се изявява и като главен готвач в ресторанта, но всяка критика е повод за спор, а съветите не са добре приети. Дъщеря му Силвия таи надежда, че участието в кулинарното риалити ще помогне на баща й да види и слабостите в техния бизнес.

Още с пристигането си шеф Манчев ще се опита да открие нещо вкусно в менюто им. Рибена чорба с кости, пърленка с маргарин и чесън на прах и шарена сол върху всяко ястие ще го откажат и той ще остане гладен. Местоположението на механата, между планината и морето, предполага пресни местни продукти, а не замразена храна. Сълзите в очите на дъщерята на собственика след поредния сблъсък с баща й ще подтикнат шеф Манчев да покаже на семейството каква сила могат да бъдат заедно и как той самия работи успешно със своя син, който зрителите ще видят в новия епизод на „Кошмари в кухнята“.

Ще успее ли тази среща да отвори очите на Атанас и да го подтикне да се промени? Готово ли е семейството да си прости и да отвори нова страница?

