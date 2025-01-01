Йогата може да бъде полезен не само за облекчаване на стреса, но и за здравето на мозъка, съобщава Американската сърдечна асоциация.

Според изследователи, редовната практика на йога намалява възпаленията, подобрява паметта и може да забави свързания с възрастта спад на когнитивните функции, намалявайки риска от деменция. Експертите отбелязват, че йогата има комплексен ефект: съчетава физическа активност, дихателни упражнения и медитация. Този подход помага на мозъка да регулира по-добре стреса и поддържа връзката между тялото и нервната система.

В проучвания, които сравняват жени, практикуващи йога, с контролна група, първите са имали повече сиво вещество в областите на мозъка, отговорни за паметта и мисленето, както и по-високо ниво на когнитивна активност. Особено обещаваща насока е изследването на ефекта на Кундалини йога върху здравето на мозъка при жени след менопаузата. Оказа се, че тя помага за запазване на сивото вещество и подобрява изпълнителните функции на паметта дори по-ефективно от традиционните упражнения за трениране на мозъка.

Йогата е достъпна алтернатива на по-интензивните видове физическа активност, особено за възрастни хора и страдащи от хронични заболявания. Според експерти, за да е траен ефектът, е необходимо да се практикува редовно - поне два или три пъти седмично, в противен случай ползите постепенно изчезват. По-рано учените разсеяха популярния мит, че йогата укрепва кръвоносните съдове не по-лошо от редовните упражнения.