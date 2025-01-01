Това лято интересът към една от най-мощните супер храни в световен мащаб рязко се покачва. Човек би помислил, че е заради ползите ѝ, които не спират да се въртят из интернет. Оказва се обаче, че все по-трудно се намира, а цената ѝ гони тази на златото. Говорим за добрата стара матча.

Данните от Google Trends, базирани на най-популярната търсачка в света, показват пик на интереса към тази вековна напитка именно през отиващото си вече лято, по-конкретно през юли. Преди да разберем защо, нека видим защо матча поначало е толкова търсена.

Какво е матча

Историята ѝ датира от векове. В буквален превод „матча“ означава „чай на прах“. Тя представлява фино смлян прах от специално отгледани и преработени листа на зелен чай.

iStock photos/Getty images

Родината на напитката е Китай, но през 1191 г. будисткият монах Мйоан Ейсай я пренася в Япония. Там производството ѝ постепенно се преплита с историята на чаената церемония и дзенбудизма.

Най-известният регион за отглеждане на растения за матча е около Киото. Технологията е уникална – няколко седмици преди беритба чаените храсти се засенчват. Това увеличава съдържанието на хлорофил, кофеин, теанин и катехини, като създава баланс между горчивите и сладките нотки на вкуса.

След събиране листата се смилат с гранитни камъни до фина зелена пудра. За един час се получават около 40 грама чай, което запазва максимално полезните вещества. Тази техника остава непроменена от векове.

Днес матча се използва не само за традиционна напитка, но и като съставка в десерти, печива и напитки като латe, смутита или сладолед. Най-често се приготвя чрез разбъркване на една чаена лъжичка прах с топла вода, обикновено с помощта на специална бамбукова четка - т. нар. часен.

iStock photos/Getty images

Ползи за здравето

Матча съдържа значително повече хранителни вещества от обикновения зелен чай и често се смята за алтернатива на кафето. Богата е на антиоксиданти, аминокиселини и фибри, които укрепват имунитета, подобряват метаболизма, понижават холестерола и кръвното налягане.

Основният ѝ активен компонент – епигалокатехин-3-галат (EGCG) – подкрепя сърдечно-съдовата система и намалява риска от атеросклероза, диабет и възпалителни процеси. Катехините в чая действат срещу свободните радикали и се смятат за многократно по-ефективни от витамин С.

Матча има благоприятно влияние и върху външния вид – стимулира регенерацията на кожата, подпомага зарастването на рани и облекчава състояния като акне и розацея. L-теанинът в състава ѝ пък подобрява концентрацията, паметта и фокуса.

Интересът към матча – пик през юли

Търсенията за последните 90 дни на тема matcha в световен мащаб Google Trends

През юли 2025 г. интересът към матча достига рекордно високи нива. Само за една година търсенията за „недостиг на мача“ нарастват с 800%. Популярни стават рецепти като бананово или кафе лате с матча, смутита, палачинки, мъфини, бисквити и други десерти.

Интересът към темата по региони за последните три месеца Google Trends

Google Trends

Не само интересът, но и цените растат

Цените на мачта са достигнали рекордно високо ниво, докато ползите за здравето му "бушуват" в интернет. Рекордна вълна от горещини в Япония обаче заплашва доставките и може да доведе до по-високи цени. Така например един от гигантите в производството на чай планира увеличение на цените с 50% до 100% за зеления чай и продуктите от матча от септември поради нарастващите разходи за суровини и труд, съобщи наскоро CNBC.

Цените на тенча на пролетния търг в Киото скочиха с 170% спрямо предходната година до 8235 йени за килограм, съобщи Световната японска асоциация за чай. Това надмина предишния рекорд от 4862 йени за килограм, поставен през 2016 г.



Много търговци на дребно също съобщават, че цените на мача са се удвоили през последната година и намирането на малка кутия с прах става все по-трудно, дори в Токио.

Магазините налагат ограничения за покупки, за да удължат запасите си, да възпрат натрупването на запаси и да отблъснат неразрешените препродавачи. Въпреки това мача остава популярен сувенир за рекордния брой туристи, посещаващи Япония.