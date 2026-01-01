Хроничната болка в кръста е един от най-честите здравословни проблеми в света. Тя засяга ежедневието, работата и психичното здраве. Много хора трудно намират облекчение, а лекарите често препоръчват различни нелекарствени методи като физиотерапия или психологически подходи.

Ново изследване разглежда важен въпрос, с който се сблъскват много хора, живеещи с продължителна болка в гърба: какъв тип лечение трябва да се опита първо? Изследването е проведено от учени от Университета на Юта и техни сътрудници. То е публикувано в списание Annals of Internal Medicine. Проучването е част от проект, наречен OPTIMIZE trial, чиято цел е да се разбере как различните лечения действат във времето и какво трябва да се прави, ако първото лечение не помогне.

Хроничната болка в кръста обикновено продължава повече от три месеца и често няма ясна причина. Затова лекарите често избягват силни лекарства и вместо това препоръчват по-безопасни методи като упражнения, физиотерапия или когнитивно-поведенческа терапия. Физиотерапията се фокусира върху движение, сила и подобряване на функциите на тялото. Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) се фокусира върху мислите, емоциите и стратегиите за справяне с болката.

В това изследване учените проследяват 749 възрастни с хронична болка в кръста. Проучването използва специален дизайн SMART trial, при който, ако първото лечение не помага достатъчно, участниците могат да бъдат прехвърлени към друго лечение.

След десет седмици учените установяват, че хората, започнали с физиотерапия, показват малко подобрение в способността си да извършват ежедневни дейности. Това подобрение не е голямо, но е забележимо. Изследователите продължават да наблюдават участниците в продължение на една година. В края на проучването няма значителни разлики между различните лечебни подходи. Независимо дали хората са останали на първоначалното си лечение или са го сменили, дългосрочните резултати са много сходни.

Тези резултати предполагат, че физиотерапията може да бъде добър първи избор при хронична болка в кръста, тъй като леко подобрява ежедневното функциониране в началото. В същото време смяната или добавянето на нови терапии по-късно не води до съществена разлика в дългосрочен план.

Изследването е важно, защото отразява реални ситуации - много хора пробват едно лечение и след това преминават към друго, ако няма ефект. Данните показват, че този подход не винаги води до по-добри резултати.

В заключение, изследването подкрепя настоящите медицински препоръки да се започва с физиотерапия при хронична болка в кръста. То също така показва, че дългосрочните резултати не се променят значително при смяна на лечението. Това подчертава нуждата от по-нататъшни изследвания за по-точни и персонализирани подходи.