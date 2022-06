Ед Шийран е най-излъчваният изпълнител за 2021 г. във Великобритания според организацията за авторски права в звукозаписната индустрия PPL, съобщи Би Би Си.



Негова е и най-излъчваната песен на годината - "Bad Habits".



Шийран заема първото място за четвърта от общо пет години. Изчисленията се правят по използваните негови песни по радиото, телевизията, клубовете, кръчмите и магазините.



Предишната най-излъчвана песен на годината на Ед Шийран във Великобритания беше "Shape Of You" през 2017 г. За нея неотдавна той спечели съдебно дело.



Продължителният успех на Ед Шийран е "свидетелство за качеството на продукцията му и силата на британската музика във време, когато в глобален план конкуренцията е по-силна от когато и да било", заяви шефът на Phonographic Performance Limited - PPL Питър Литам.



Втората и третата най-излъчвани песни през 2021 г. във Великобритания са на Том Гренан. На второ място е неговата "By Your Side" с Калвин Харис, а на трето - "Little Bit of Love".



На четвърто място е "Blinding Lights" на Уикенд, макар и да е издадена през 2019 г. Неотдавна тя беше определена и за най-големия хит на всички времена в класациите на "Билборд", сваляйки от пиедестала "The Twist" на Чъби Чекър от 1960 г.

На второ място сред най-излъчваните изпълнители във Великобритания през 2021 г. е френският диджей Давид Гета, който има две песни в топ 10 - "Heartbreak Anthem" с "Литъл Микс" и "Bed" с Рей е Джоел Кори.



Трета е Дуа Липа.