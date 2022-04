Певецът, автор на песни и носител на "Грами" Ед Шийран спечели водената във Великобритания съдебна битка за авторските права над хита "Shape of You".



Британският изпълнител и съавторите му - Джон Макдейд от "Сноу патрол" и продуцентът Стивън Маккъчън, отхвърлиха обвиненията, че песента от 2017 г. копира част от парчето "Oh Why" от 2015 г. на Сами Чокри, който се изявява под името Сами Суич.



Шийран и съавторите му казаха, че не помнят да са чували "Oh Why" преди съдебното дело.



В решението си съдия Антъни Закароли от Висшия съд в Лондон заключи, че 31-годишният Ед Шийран "нито умишлено, нито подсъзнателно" е копирал фраза от "Oh Why?", когато е писал своя хит.



"Shape of You'" стана най-продаваната песен във Великобритания и в света през 2017 г. Хитовото парче е слушано 3 милиарда пъти в Спотифай и има близо 6 милиарда гледания в Ютюб.