Ед Шийрън заяви, че след спечелването на важното съдебно дело за палгиатство тази седмица вече заснема сесиите си на писане на песни, за да се опита да избегне бъдещи искове за авторски права.



Британският певец и автор на песни даде първото си интервю, след като в сряда съдия от Върховния съд в Лондон постанови, че неговият хит "Shape of You" не е заимствал музикални фрази от друга песен.



"Сега просто снимам всичко, всичко е на филм", каза той пред телевизия BBC. "Имаме претенции за песни - казваме: ето ви кадрите и гледайте. Ще видите, че там няма нищо", каза Шийрън. "Аз лично смятам, че най-хубавото чувство на света е еуфорията около първата идея за написване на страхотна песен. Това чувство сега се превръща в "о, чакай, нека поспра за минута". Намираш се в момент, в който се самооценяваш."



Съдията Антъни Закароли постанови, че Шийрън "нито умишлено, нито подсъзнателно" е копирал фраза от британското парче "Oh Why", когато е писал "Shape of You". Песента на Шийрън от 2017 г. остава най-стриймваната песен в историята на Spotify, с повече от три милиарда стрийма. Тя донесе на 31-годишния Шийрън награда "Грами" за най-добро поп солово изпълнение. Той, заедно с още няколко души, има авторско участие в песента.



Но двама други автори на песни - Сами Чокри и Рос О'Донохю, твърдят, че песента има музикални прилики със собствената им композиция "Oh Why", изпълнявана под сценичния псевдоним на Чокри - Сами Суич.



Съавторът на "Shape of You" Джон Макдейд от групата "Snow Patrol" заяви, че съдебното дело в Лондон е "било наистина тежко и изтощително".



"Цената за нашето психическо здраве и творчество беше наистина осезаема", каза той, като същевременно се съгласи с Шийрън, че артистите трябва да се борят срещу нарастващата вълна от искове за авторски права в ерата на стрийминга.