Гост на Даниела Пехливанова е акушер-гинекологът Георги Станулов, специалист в областта на инвитро процедурите.

Инвитрото днес: От стигма към норма и нарастващ проблем

Броят на двойките с репродуктивни проблеми в България продължава да расте като вече почти стига 200 000 души. Причините за това са комплексни.

Прогресивно през последните 40 години спермограмите на мъжете се влошават. Една от причините, на които може да се дължи този проблем е в попадането на пластмаси в организма, облъчванията от технологиите, заседналият начин на живот и химикалите, с които се обработват храните ни.

При жените пречка пред зачеването понякога може да се окаже хламидията, известна като "тихия убиец". Бактериалната инфекция често протича без симптоми, но води до необратими увреждания на маточните тръби. Многото аборти и безразборният секс в ранна възраст също може да се окажат причина за репродуктивните проблеми по-късно.

От биологична гледна точка д-р Станулов е категоричен, че "периодът между 20 и 30-годишна възраст е идеалният за жена да създаде поколение". След 40 години шансовете намаляват драстично, а след 45-годишна възраст е почти невъзможно това да стане със собствени яйцеклетки.

Кога трябва да се притесняваме ?

Какво трябва да знае всяка двойка преди да потърси медицинска помощ. Кандидат-родителите под 40-годишна възраст, които не успеят да се сдобият по естествен път с рожба до една година от началото на опитите си, трябва да потърсят медицинска помощ. За двойките на 40-годишна възраст този процес се скъсява наполовина.

Въпреки развенчаването на много митове д-р Станулов е откровен, че инвитро процедурите не са напълно безопасни, но няма доказани трайни увреждания за здравето на жената. Рискове като хиперстимулация или усложнения от анестезия налагат провеждането им в болнични заведения. Специалистът обикновено не препоръчва връщането на повече от един ембрион, тъй като близначните бременности носят рискове.

За бъдещето на репродуктивната медицина д-р Станулов обяснява, че е възможен подбор на гени за превенция на заболявания, но не и "моделиране" на черти. Работи се усилено върху създаването на изкуствена утроба, което ще бъде революция за преждевременно родени деца.

