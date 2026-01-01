В петия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс Лора Инджова поставя акцент върху една от най-чувствителните теми – травмите от детството и отражението им върху родителството впоследствие. Гост в този епизод е консултантът по детско развитие Анна Влаева. Тя има 15-годишен опит в работата с деца и предлага дълбок, но изключително практичен поглед върху връзката родител–дете.

„Всички сме травмирани – въпросът е доколко това ни управлява“

Разговорът започва с важна, но често премълчавана истина – няма човек без травми от детството. Според Влаева те са част от нашето изграждане и дори ни оформят като личности. Ключовият въпрос обаче не е дали ги имаме, а дали сме достатъчно осъзнати, за да не позволим те да диктуват поведението ни – особено като родители.

Крайните модели на родителство – перфекционизмът или пълната неангажираност – често са сигнал за нерешени вътрешни конфликти. Именно там, между тези две крайности, се намира здравословният баланс.

Родителството не е ограничение, а трансформация

Един от акцентите в разговора е съвременното разбиране, че детето „не трябва да променя живота ни“. Отказът от тази промяна често е свързан със страхове и модели, наследени от собственото ни детство.

Тук идва и важната връзка: начинът, по който сме били отгледани, влияе пряко върху начина, по който възпитаваме.

Доверието – най-ценният ресурс

Една от най-силните линии в епизода е темата за доверието. Според Влаева именно то е „валутата“, с която родителят разполага в съвременния свят, където външният контрол (учители, съседи, общество) все повече отслабва.

Дете, което се страхува от наказание, ще се научи да лъже. Дете, което се чувства прието, ще споделя – дори и най-трудните си грешки.

Наказанието – скрита форма на разрушаване

Особено категорична е позицията на Влаева относно наказанията. Те не възпитават, а разрушават доверието. Дори когато водят до „резултат“, той е постигнат чрез страх, а не чрез разбиране.

Детето не е „продукт“, а отделна личност

Един от най-ценните изводи от разговора е необходимостта родителите да приемат детето като самостоятелна личност, а не като свое продължение или отражение.

Това означава:

да не приемаме грешките му като личен провал;

да му позволим да преживява трудности;

да го подкрепяме, а не да го контролираме.

Ранното детство – основата на всичко

Според Влаева най-важните основи се поставят до 7-годишна възраст. Именно тогава се изгражда връзката, която по-късно определя дали тийнейджърът ще се затвори или ще потърси родителя си в труден момент.

Разводът и „разделеното дете“

Темата за разделените родители също заема важно място. Най-големият риск не е самата раздяла, а конфликтът между родителите. Детето възприема себе си като комбинация от двамата – когато те са в конфликт, вътрешно и то се разкъсва.

Решението? Уважение и сътрудничество, независимо от личните отношения.

Финалът: не перфектност, а осъзнатост

В края на разговора Лора Инджова задава най-човешкия въпрос – какви родители трябва да бъдем?

Отговорът е прост, но дълбок:

не перфектни, а осъзнати.

Не безгрешни, а истински.

Не контролиращи, а свързани.

Изводът от този епизод е ясен: родителството не е формула, а процес на учене – най-вече за самите нас.