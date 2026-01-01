Канадската поетеса Ан Карсън е носителят на Нобеловата награда за литература за 2026 г. Името ѝ беше обявено от Шведската академия днес в Стокхолм, предаде Vesti.bg.

Престижното отличие, което е сред най-значимите награди в света на литературата, беше обявено днес в Стокхолм.

Наградата се присъжда ежегодно от Шведската академия на автор, създал произведения с изключителна литературна стойност.

Нобеловата награда за литература е една от шестте награди, учредени по волята на шведския индустриалец и изобретател Алфред Нобел. Тя се връчва от 1901 г., а лауреатът получава медал, диплом и парична награда.

Официалната церемония по връчването на Нобеловите награди ще се състои през декември в Стокхолм, по традиция около годишнината от смъртта на Алфред Нобел.

В навечерието на обявяването сред най-често споменаваните имена бяха китайската писателка Кан Сюе, канадската поетеса Ан Карсън, австралийският писател Джералд Мърнейн, индийският автор Амитав Гош, японският писател Харуки Мураками, американският Томас Пинчън и Маргарет Атууд. Сред спряганите имена беше и българският писател Георги Господинов, когото германският вестник „Франкфуртер алгемайне цайтунг“ постави начело на своя собствена селекция от седем възможни лауреати.

Коя е Ан Карсън - поетесата, носител на Нобеловата награда за литература за 2026 г.

Ан Карсън е канадска поетеса, есеистка, преводачка и преподавател по класическа литература, чието творчество се отличава с необичайното съчетание на древногръцка литература, поезия, философия и съвременна проза. Родена е на 21 юни 1950 г. в Торонто, Канада.

Интересът на Карсън към античния свят започва още в гимназията. Нейният преподавател по латински ѝ помага да изучава старогръцки език, което по-късно се превръща в основа на академичната и литературната ѝ работа.

Карсън учи в St. Michael’s College към Университета на Торонто. Въпреки че напуска университета два пъти, тя завършва бакалавърската си степен през 1974 г., магистратурата си през 1975 г., а през 1981 г. получава докторска степен по класически науки. За известно време учи и старогръцка метрика в Университета на Сейнт Андрюс в Шотландия.

Карсън започва да изгражда литературната си репутация с произведения, които трудно могат да бъдат поставени в традиционните жанрови категории. В творчеството ѝ се срещат поезия, есета, проза, преводи и произведения, вдъхновени от античната литература.

Първата ѝ книга „Eros the Bittersweet“ излиза през 1986 г. В нея Карсън изследва представите за любовта и желанието в древногръцката литература и философия. Книгата показва една от характерните черти на нейното творчество, съчетаването на академично изследване с литературен и поетичен подход.

През 1998 г. излиза едно от най-известните ѝ произведения - „Autobiography of Red“. Това е роман в стихове, вдъхновен от древногръцкия мит за Герион и Херакъл. Карсън пренася античната история в съвременен контекст и създава произведение, което съчетава митология, поезия и повествование.

Сред по-значимите ѝ книги са още:

1.„Glass, Irony, and God“,

2. „Plainwater“,

3. „Men in the Off Hours“,

4. „The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos“,

5. „Decreation“,

6. „Red Doc>“ и

7. „Float“.

Важна част от работата на Карсън е свързана с превода на класически произведения. Тя превежда автори като Еврипид и Сафо, като сред известните ѝ преводи са „If Not, Winter: Fragments of Sappho“, „Electra“ и „An Oresteia“.

Именно познанията ѝ по старогръцки език и антична литература се превръщат в една от отличителните характеристики на нейния литературен стил.

Паралелно с литературната си работа Карсън има дългогодишна академична кариера. Преподавала е класически езици и литература в редица университети, сред които Princeton University, McGill University, University of Michigan, Emory University, California College of the Arts и University of California, Berkeley. В McGill University е била директор на магистърските програми по класически науки.

Отличия

Преди Нобеловата награда Карсън е носител на множество престижни литературни отличия и академични стипендии. Сред тях са:

Griffin Poetry Prize,

Lannan Literary Award,

Pushcart Prize,

Guggenheim Fellowship и

MacArthur Fellowship.

През 2000 г. тя получава и стипендията на MacArthur Foundation, известна като „MacArthur Fellowship“ или „genius grant“.

През 2024 г. книгата ѝ „Wrong Norma“ е сред финалистите за National Book Award в категорията за поезия.

Карсън е известна с това, че преминава свободно между различни литературни форми. В книгите ѝ могат да се срещнат стихотворения, есета, проза, преводи и текстове, които съчетават няколко жанра едновременно.

Творчеството ѝ често се връща към теми като любовта, желанието, загубата, времето и човешките отношения, като ги разглежда през призмата както на съвременния свят, така и на древногръцката култура.

С обявяването на лауреата за литература на 8 октомври приключва поредицата от награди в научните дисциплини. Нобеловата награда за физиология или медицина беше обявена на 5 октомври и беше присъдена на американеца Карл Дайсерот и германците Петер Хегеман и Георг Нагел за техните открития в областта на оптогенетиката и светлинно активираните йонни канали. Техните изследвания дават възможност на учените да изучават как определени видове клетки участват в процеси като ученето, страха, зависимостите и движението.

Наградата за физика беше присъдена на белгийския физик Франсис Халзен за решаващия му принос към обсерваторията за неутрино IceCube и откриването на високоенергийни неутрино с астрофизичен произход. Разположената на Южния полюс обсерватория позволява на учените да изследват редки субатомни частици, идващи от изключително енергоемки процеси във Вселената.

Нобеловата награда за химия беше присъдена на французина Анри Каган и японеца Кенсо Соай за техните изследвания в областта на асиметричната катализа. Нобеловият комитет подчерта значението на откритията им за разработването на химични реакции, използвани при производството на фармацевтични продукти.

След обявяването на наградата за литература на 8 октомври в петък, 9 октомври, предстои да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир. Това е едно от най-очакваните отличия в тазгодишния сезон.

Сезонът на Нобеловите награди за 2026 г. ще приключи на 12 октомври с обявяването на наградата за икономика.

Припомняме, че през 2025 г. Нобеловата награда за литература беше присъдена на унгарския писател Ласло Краснахоркай, известен със своите мрачни и апокалиптични произведения. Роден през 1954 г. в град Дюла, той получава международно признание с романи като „Сатантанго“ и „Меланхолията на съпротивата“, а през 2015 г. печели британската награда „Букър“ за цялостно творчество.