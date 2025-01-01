За огромни задръствания на магистрала „Хемус” близо до София от дни сигнализират зрители. Тапите са заради продължаващия ремонт в платното за София на 7-километров участък от магистралата между 23-и и 30-и км. Трафикът в отсечката е напълно ограничен, като движението преминава двупосочно в платното за Варна.

Стотици коли, запушени в четвъртък повече от 1 час в тунел „Витиня”. Директорът на Областното пътно управление-София обясни пред NOVA, че това е станало на 30 октомври вечерта. Причината е била аварирал тежкотоварен автомобил, на който се скъсали болтовете на едното колело. Това е станало точно преди временната организация, като така блокира движението в посока София, предава NOVA.

„Колегите от Пътна полиция, поддържащата фирма и Областното пътно управление, са се заели веднага с това да бъде преместен камионът. Това се е случило в рамките на час, а през това време се е образувало задръстване в тунела”, заяви инж. Румен Сачански. Той увери, че в този момент огромните вентилатори в тунела са били включени.

„Колегите е трябвало да спрат движението преди тунела, но са мислели, че по-бързо ще се справят със ситуацията”, каза инж. Сачански.

Ремонтите по магистралата продължават. Инж. Сачански обясни, че участъкът между 23-ия и 29-ия км е бил един от най-проблемните. Срокът за завършване е 14 ноември, ако няма екстремни метеорологични условия.