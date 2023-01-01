Пловдив се изправя пред избор за кмет. 18 са кандидатите.
Ето и кои са те:
Славчо Стоев Атанасов - Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”
Костадин Иванов Палазов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Борис Иванов Лозанов - ПП НДСВ
Костадин Димитров Димитров - ПП ГЕРБ
Николай Тодоров Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Яни Панайотов Иванов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Станислав Светозаров Балабанов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Атанас Владимиров Бояджиев - ЛЕВИЦАТА!
Савина Давидова Петкова - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
Ангел Жеков Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ
Руси Петров Чернев - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
Петър Христов Петров - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
Тодор Лилов Чонов - ПП СВОБОДА
Красимир Романов Асенов - Движение за права и свободи – ДПС
Стефан Стелиянов Станев - МИР
Юлияна Рангелова Рангелова - Илиева - ГЛАС НАРОДЕН
Иван Калоферов Калоферов - Движение Демократично Действие – Д3
Ивайло Пеев Старибратов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Досегашният кмет на града е Здравко Димитров. Той управлява града от 2019 г.
Изборният ден започва в 7:00 и се очаква да приключи в 20:00 часа.
Ето и кои са те:
Славчо Стоев Атанасов - Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”
Костадин Иванов Палазов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Борис Иванов Лозанов - ПП НДСВ
Костадин Димитров Димитров - ПП ГЕРБ
Николай Тодоров Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Яни Панайотов Иванов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Станислав Светозаров Балабанов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Атанас Владимиров Бояджиев - ЛЕВИЦАТА!
Савина Давидова Петкова - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
Ангел Жеков Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ
Руси Петров Чернев - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
Петър Христов Петров - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
Тодор Лилов Чонов - ПП СВОБОДА
Красимир Романов Асенов - Движение за права и свободи – ДПС
Стефан Стелиянов Станев - МИР
Юлияна Рангелова Рангелова - Илиева - ГЛАС НАРОДЕН
Иван Калоферов Калоферов - Движение Демократично Действие – Д3
Ивайло Пеев Старибратов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Досегашният кмет на града е Здравко Димитров. Той управлява града от 2019 г.
Изборният ден започва в 7:00 и се очаква да приключи в 20:00 часа.