Пловдив се изправя пред избор за кмет. 18 са кандидатите.



Ето и кои са те:



Славчо Стоев Атанасов - Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ (КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”

Костадин Иванов Палазов - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Борис Иванов Лозанов - ПП НДСВ

Костадин Димитров Димитров - ПП ГЕРБ

Николай Тодоров Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Яни Панайотов Иванов - ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Станислав Светозаров Балабанов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Атанас Владимиров Бояджиев - ЛЕВИЦАТА!

Савина Давидова Петкова - ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

Ангел Жеков Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ

Руси Петров Чернев - ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

Петър Христов Петров - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

Тодор Лилов Чонов - ПП СВОБОДА

Красимир Романов Асенов - Движение за права и свободи – ДПС

Стефан Стелиянов Станев - МИР

Юлияна Рангелова Рангелова - Илиева - ГЛАС НАРОДЕН

Иван Калоферов Калоферов - Движение Демократично Действие – Д3

Ивайло Пеев Старибратов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Досегашният кмет на града е Здравко Димитров. Той управлява града от 2019 г.



Изборният ден започва в 7:00 и се очаква да приключи в 20:00 часа.