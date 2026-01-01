Жълт код за високи температури е обявен за по-голямата част от България за 4 август (вторник), показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за голяма част от областите в страната, където се очаква опасно горещо време и високи дневни температури.

Без предупреждение за опасни метеорологични явления остават някои области в Западна, Североизточна и Югоизточна България, които са отбелязани в зелено на картата на НИМХ.

НИМХ

Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София – около 33°.



По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



В планините ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 20°.



Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средното.



През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над Източна България и планините ще се развива купеста облачност, по-голяма вероятност на отделни места да превали краткотраен дъжд има в четвъртък. Вятърът ще е слаб, по Черноморието до умерен от североизток. Температурите ще се повишат още и в четвъртък максималните бъдат между 34° и 39°.