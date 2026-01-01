46-годишен мъж от Перник е задържан за побой над 40-годишна жена.

Сигнал за инцидента е подаден от 20-годишен мъж на тел. 112, който съобщил, че приятелят на майка му я е нападнал.

На място полицейски служители установили, че мъжът е удрял жената в главата. По случая са снети сведения, а нападателят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Образувано е бързо производство, като прокуратурата е уведомена.

От полицията призовават гражданите да сигнализират веднага при случаи на насилие, за да се предотвратят тежки последствия