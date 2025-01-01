Изслушването ми в НС е част от хибридната атака на опозиционните партии. Това заяви днес премиерът Росен Желязков по време на съвместен брифинг с вицепремиера Гроздан Караджов.

"Днешното ми изслушване в парламента стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша, както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретатирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции", добави Желязков.

Премиерът съобщи, че Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГВА) ще се свърже с авиокомпанията, отговорна за полета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за допълнителна проверка на случая.

"В случая имаме очевидно интерференции. Много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начина, по който Руската федерация води своята радиоелектронна война", допълни той.

