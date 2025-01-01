Личните здравно-профилактични карти на децата вече могат да се издават електронно. Това бе обсъдено на съвместна среща с министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, министъра на електронното управление Валентин Мундров, „Информационно обслужване“ АД и представители на Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

„Електронизацията е приоритет за Министерството на здравеопазването. Целта на всичко, което правим е поетапно отпадане на административната тежест за всички медицински специалисти, както и облекчаване на родителите и гражданите“, заяви министър Кирилов.

От 1 септември имунизациите вече се отчитат само електронно

„Отпадането на здравните профилактични карти е ангажимент, който поехме както към родителите, така и към вас – лекарите и този ангажимент е спазен. Усилията ни за надграждане на системата продължават и разчитаме на вашето съдействие“, заяви министър Мундров.

По време на срещата беше направена демонстрация на системата, която ще се достъпва от медицинските специалисти в здравните кабинети в учебните заведения.

В нея вече е налична информацията от проведените медицински прегледи към момента.

"В момента сме в процес на преливане на исторически данни за имунизациите на децата от системата на Националната здравноосигурителна каса към НЗИС, като се стремим до 15 септември да сме готови“, заяви Борис Костадинов, директор на дирекция „Софтуерна интеграция“ в Информационно обслужване.

От 2 септември по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната.

Часове по-рано бе разпространено писмо, изпратено от Столичната регионална здравна инспекция, в което беше посочено, че се „отлага влизането в сила от 1 септември 2025 г. на изискванията за достъпване от медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети в детските градини до информацията в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за проведените медицински прегледи и имунизации, определена в чл. 4 от наредбата като изискуема при прием на деца", посочват от СРЗИ.

"В тази връзка следва да имате предвид, че до внедряване на функционалността за достъп до медицинската информация в НЗИС, посочените в наредбата, документи за прием на дете в детска градина следва да се приемат на хартиен носител", се посочваше още в писмото.

От здравно министерство напомнят, че остава ангажимента родителите до 15 септември да са завели малчуганите на профилактичен преглед при личния лекар, за да бъде издадена здравно-профилактична карта за всяко дете, което тръгва на детска градина или започва нова учебна година в училище.

Припомняме ви, че отпадна и медицинската бележка за липсата на контакт със заразноболен при прием или отсъствие на малчугана от детска градина за повече от 10 дни, или т.нар. „контактни“ бележки. Това се случи след обнародване в Държавен вестник на измененията в Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини от 27 декември 2024 година. Важно уточнение е, че тази промяна важи само за деца над 3-годишна възраст. За по-малките малчугани важи Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и там промени на този етап няма.

Бележката за отсъствие на детето по болест засега остава.