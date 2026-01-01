Председателят на "Възраждане" - Костадин Костадинов, съобщи, че политическата организация ще внесе проект на Решение, с който да се задължи българското правителство да наложи вето над помощта, която Европейската комисия възнамерява да предостави на Украйна, се казва в съобщение на пресцентъра на партията.

"Тази помощ, която възнамеряват да дадат на Украйна, ще излезе от джобовете на всеки един от нас. В момента българската държава няма достатъчно пари за здравеопазване, образование, за социални помощи, за пенсии, няма достатъчно пари за българската армия, но ще дават пари на Украйна. Това е не само нелогично, но и предателство към българския народ", категоричен е Костадин Костадинов.

От "Възраждане" застават категорично зад позицията си, която продължават да следват последователно, че България не трябва да участва в предоставянето на военна помощ за войната в Украйна, където воюват два братски за нас народа. На летището в София не трябва да има чужди самолети, чието присъствие представлява опасност за националната ни сигурност.