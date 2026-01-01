Представители на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите с актуални данни от проверките за увеличението на цените.

След възникване на конфликта в Близкия изток НАП започна ежедневно наблюдение на пазара на горивата у нас.

Въпреки по-високите цени се наблюдава увеличение на продадените количества горива. С 25% повече горива са продадени прямо февруари 2026 г. Това каза изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Милена Кръстанова.

През март 2026 г. са продадени повече горива в сравнение със същия месец на предходната година. През първите 14 дни на месец април се наблюдава намаление в продадените количества горива. При дизела намалението е с 10%, а при бензина и пропан бутана увеличение с 6,9% и 1,8% спрямо последните 14 дни на месец март 2026 г. Така се получава общо намаление в продадените количества горива от 5%

На 14 април цената на бензина е била 1,48 евро, а на дизела 1,77 евро. В сравнение с 28 февруари, когато избухва конфликтът в Близкия изток, цената на бензина се е увеличила с 0,25 евро, което представлява 19,9%, а на дизела с 0,49 евро, което е 38,8%

В България има регистрирани 3686 бензиностанции. През март са извършени над 820 проверки в обекти за търговия на дребно с автомобилни и смазочни материали в цялата страна. При 475 лица е установено увеличение на маржа при поне един вид от горивата. На тези лица са връчени изкания за представяне на документи и обосновка на какво се дължи увеличението на цените им.

При тематичната проверка за Великден, проведена от 6 до 13 април, от НАП са извършени 639 проверки, 126 проверки са направени в обекти тип хлебарници, където се правят козунаци, проверени са и обекти, които предлагат агнешко месо. Резултатите към този момент няма как да бъдат отчетени, посочиха от НАП. Те ще бъдат оповестени в следващите дни.

Директорът на КЗП Александър Колячев даде повече информация за проверките, свързани с въвеждане на еврото у нас. Близо 9 000 проверки са извършени към този момент, съставени са 863 акта, т.е нарушенията са 10%.

Към момента сме установили необосновано увеличение на цените по отношение на 561 стоки. При около 10% от стоките, при които има увеличение, се доказва, че то е необосновано, посочи Колячев. Най-често нарушение има при сезонните плодове и зеленчуци, кафето, шоколада и млечните продукти, отбеляза още той.

Миналата седмица от приходната агенция съобщиха, че само в първите дни на април за необосновано повишение на цените са проверени 150 търговски обекта. Служителите на агенцията са съставили 1100 акта и над 400 наказателни постановления. Общият размер на глобите възлиза на над 1 милион евро.

Масовите проверки в страната започнаха през октомври миналата година във връзка с въвеждането на еврото у нас. Оттогава досега данъчните са извършили проверки в близо 14 000 търговски обекта, като най-много са хранителните магазини и заведенията за хранене.

Масираните проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото у нас ще продължат и през следващите месеци.