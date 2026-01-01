Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят подводен дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналият кораб в икономическата зона на България в Черно море. Това заяви в отговор на журналистически въпрос министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в международна конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“ в София.

Черно море под по-строго наблюдение: България засилва защитата

Той посочи, че към момента не се предвиждат нови операции от Военноморските сили, нито от Военновъздушните сили, във връзка с атакуваните с дронове два търговски кораба в икономическата зона на България в Черно море.

Относно помощ от страни от НАТО, Стоянов каза, че са отправили единствено запитване още като падна дронът до Кардам и са поискали от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и т. н., за да има ситуционна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхната страна. Ще пуснем ново искане, добави министърът.

Попитан дали са влезли в контакт с Румъния и с Турция за гарантиране сигурността на корабоплаването в Черно море, Димитър Стоянов каза, че това не е работа на Министерството на отбраната, защото то отговаря за териториалното море. Икономическата зона са международни води и може би през Министерство на външните работи трябва да се влезе в контакт, но Министерство на отбраната не е влязло и няма смисъл ние да влезем, заяви той. Иначе поддържаме връзка с нашите колеги, ако е налична някаква информация при тях, да ни бъде предоставена, включително отправяме запитвания и за сателитни снимки, които евентуално могат да ни бъдат от помощ. Към момента не са ни предоставени такива, заяви още министърът на отбраната.