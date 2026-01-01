Мъж загина при тежка катастрофа на пътя между карловското село Марино поле и Подбалканския път, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура" и Областната дирекция на МВР в Пловдив

Работата по случая продължават от служба "Военна полиция", допълниха от ОД на МВР.

Временно е ограничено движението по път III-641 при кръстовището за карловските села Ведраре и Васил Левски поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".

Въведени са обходни маршрути - Баня - Марино поле - Карлово и Баня - Ведраре - Горни Домлян - Куртово - Подбалкански път.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".