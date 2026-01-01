Министърът на отбраната Димитър Стоянов даде висока оценка на показаните способности по време на състезанието с безпилотни летателни средства „Ястребово око 26“, проведено от Сухопътните войски. Заедно с министър-председателя Румен Радев и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов той наблюдава демонстрация на участниците в надпреварата на учебен полигон „Сливница“.

„Виждаме постепенно надграждане на способностите на Сухопътните войски и аз определено бих дал този вид въоръжени сили за пример как може да гледаш в бъдещето и как да реализираш своята визия за развитие“, каза министър Стоянов и поздрави командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков за постигнатото.

Министерство на отбраната

Министър Стоянов отбеляза, че предстои развръщането на този род войски като подчерта, че първите стъпки са направени именно в Сухопътните войски.

„Видяното днес е впечатляващо и като техника, и като умения за боравене, въпреки дори изключително трудните атмосферни условия като силният вятър. Очаквам да продължи работата по разгръщане на цялостната система: наблюдение, разузнаване, комуникация, управление, целеуказване и поразяване. Полето за работа е огромно, но имаме лидери и способни военнослужещи, така че съм оптимист да се развиваме в тази така важна област.“, каза след края на демонстрациите министър-председателят Румен Радев.

Министерство на отбраната

В състезанието „Ястребово око 26“ участваха осем отбора от формированията на Сухопътните войски. В продължение на няколко дни оператори на безпилотни летателни системи показаха знания и практически умения.

След оспорвана надпревара първо място спечели тимът на 2-ра Тунджанска механизирана бригада. Сребърните медали заслужиха представителите на 101-ви алпийски полк, а бронзовото отличие – операторите от 13-о бригадно командване. Отличията връчи командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, който поздрави състезателите за високото майсторство и прецизността, демонстрирани по време на надпреварата.

Министерство на отбраната

Освен вълнуващото съперничество, състезанието предложи на гостите и зрелищен статичен и динамичен показ на безпилотни летателни системи от български производители – техника, която вече е на въоръжение в Сухопътните войски и потвърждава нарастващата роля на дроновете в съвременната армия.