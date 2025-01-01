168 общински центрове и селища бяха домакини на срещите, организирани от Комисията за защита на потребителите (КЗП) по повод въвеждането на еврото у нас, които се проведоха в рамките на месец и половина. Събитията, преминали при голям интерес, бяха част от информационната кампания на Министерство на финансите и БНБ, като в тях взеха активно участие представители на НАП, национално представените потребителски асоциации, синдикатите.

Ръководството на КЗП - и.д. председател Александър Колячев и Цветислава Лакова – член на КЗП, също се включи в разговорите на живо по места. По време на срещите потребителите и търговците бяха запознати с основните права и задължения, които са регламентирани в Закона за въвеждане на еврото в Република България, и имаха възможност да зададат всички лични въпроси, които съпровождат процеса към преминаването към единната европейска валута.

БГНЕС / КЗП

Екипите на КЗП раздадоха множество информационни брошури, като бяха изработени и такива за незрящите хора. Отново бяха разяснени правилата за двойното обозначаване на цените, а именно, че до 8 август 2026 г. цените на всички стоки и услуги трябва да бъдат обозначени в лева и в евро, като изискването е цените да са изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят.

През януари връщането на рестото ще бъде в евро, а ако няма наличност в касата на търговеца, може и в левове. Не се допуска обаче едновременно връщане на ресто в двете валути.

БГНЕС / КЗП

Акцент на срещите бяха и начините за подаване на сигнали и жалби при установени нарушения. Това става чрез онлайн форма в сайта на КЗП, през мобилното приложение на Комисията, на горещия телефон 0700 11 122 и на място в регионалните офиси на КЗП. Важни елементи от приложението на КЗП са „евро калкулатор“, където можете да преобразувате веднага от лев в евро и обратно по официалния курс, и „проверка на етикет“, където чрез камерата на телофона си може да сканирате етикета, за да се уверите, че превалутирането е правилно.

БГНЕС / КЗП

Комисията за защита на потребителите благодари на всички свои партньори и продължава активната си работа в името на това потребителите да бъдат спокойни и защитени в преходния процес и след това, а търговците да изпълняват стриктно всички задължения, вменени им по Закона за въвеждането на еврото в Република България.