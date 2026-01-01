Министърът на външните работи Велислава Петрова ще постави въпроса за Ива Михайлова на днешната си среща с колегата си от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Петрова говори пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по Коридор 8.

"От тяхна страна беше поискана тази среща, аз, разбира се, приех. Ще се радвам да разбера темите, по които иска да разговаряме. Предполагам, че ще бъде европейската интеграция. Там имаме много ясна позиция. Надявам се да чуя желание за напредък от тяхна страна. Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна", каза министър Петрова.

През изминалата седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посъветва премиера на Северна Македония Християн Мицкоски по време на предстоящата среща в София Тимчо Муцунски да потърси среща с българския външен министър, за да се направи опит за "възстановяване на пътя на страната към преговори с ЕС".

Попитана очаква ли провокация по темата с тленните останки на цар Самуил, Петрова отговори, че искрено се надява да няма провокации.

"Аз лично не търся такава и се надявам да намерим възможност за отворен диалог, към който ние винаги сме били готови", каза още министърът.