В Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в София отбелязват 90 години от създаването му, началните заплати са 3500 лв., търсят се 140 медици. Това каза пред журналисти д-р Георги Гелев, директор на ЦСМП-София. Лекар, който завършва медицински университет, веднага може да започне работа в ЦСМП-София, каза д-р Гелев. Необходими са и около 70 медицински сестри.

Сега ЦСМП разполага със 100 линейки, оборудвани с необходимата апаратура за оказване на спешна помощ, но липсват желаещи да работят, а линейките и апаратурата не могат да окажа необходимата помощ и грижа, каза още директорът. За 2024 г. 137 хиляди са повикванията за спешна помощ, а пропътуваните километри са 2,5 млн. От началото на тази година досега повикванията за спешна помощ са 125 хиляди, каза още той.

Проблемите на спешната помощ през десетилетията са едни и същи, но сега е по-лесно за работата на лекарите, тъй като разполагат с модерна апаратура, допълни д-р Гелев. През 2026 г. в ЦСМП-София ще тестват преносим апарат, с който могат да се изследват биохимичните показатели на пациентите. По думите на д-р Гелев промените в ЦСМП-София са положителни.

На 10 декември 1935 г. цар Борис Трети подписва и обнародва указ, с който се създава едно от първите спешни медицински звена в Европа. В зората на спешната помощ пациентите в спешни състояния са били транспортирани с каруци, а в последствие, с помощта на Българския Червен кръст, е осигурена първата линейка, разказа д-р Гелев. След издаването на царския указ, е създадена структурата на спешната помощ, следва изграждането на сграда, която се е намирала на ул. „Екзарх Йосиф“. При разрастването на града, каруците са заменени с камионетки. През 1956 г., когато в Западна Европа реколтата от картофи е много слаба, с разрешение от Москва, България продава картофи, а в замяна получава от Германия линейки.

В следващите години звеното „Спешна помощ“ е преместено в сграда на ул. „ Г. Вашингтон“, а години по-късно – в настоящата сграда, чието първоначално предназначение е било за нуждите на пазар.

Тази вечер с постановка в Народния театър „Иван Вазов“ ще бъде отбелязана годишнината на ЦСМП-София.