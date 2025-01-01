27-годишният Йоан Матев, осъден за убийството на 15-годишния ученик Георги Игнатов в Борисовата градина преди 10 години, излиза от Софийския затвор. Това ще стане в първите дни на септември, съобщиха за “24 часа” от правосъдното министерство. Така на случая “Георги Игнатов” се слага точка - осъденият за убийството му понесе наказанието си и може да продължи живота си напред. Самият Йоан Матев при последното си появяване пред съд през юни обяви, че ще се “справи в обществото, ще се ресоциализира, като започне да работи”.

Причината да напусне килията е, че вече е излежал присъдата си от 6 години и 6 месеца затвор, дадена му от ВКС през юни 2023 г.

На 2 юни 2015 г., когато е убит Георги, той е 17-годишен. Затова и максималното наказание, което можеше да получи, е до 12 години лишаване от свобода, съдът му даде 6 години и 6 месеца. И то едва на втората инстанция, защото първата с три на два гласа го оправда.

Убийството на Георги в Борисовата градина: Йоан Матев ще лежи още 3 месеца и 17 дни (СНИМКИ)

Към наказанието се приспадат и трите години в следствения арест. Йоан Матев беше задържан на 22 февруари 2017 г. , в разгара на пандемията беше пуснат под домашен арест, а после мярката му беше заменена с подписка. Освен това присъдата се намалява и с работа в затвора, а се оказа, че той се е трудил като санитар и управител на склад зад решетките. Че му остава още малко в затвора, стана ясно още през юни, когато поиска условно предсрочно освобождаване. Тогава трябваше да излежи малко повече от 3 месеца. Съдът отказа да го пусне с аргумента, че превъзпитателният процес му се е отразил добре и може да доизлежи наказанието си.

Убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина ще се запомни с няколко неща. Първо, че посред бял ден, само няколко минути преди да зазвучат сирените на 2 юни 2015 г., едно 15-годишно момче е смъртоносно прободено с нож в гърдите насред София. И то, докато говори с приятелката си по телефона, също ученичка. Момчето умира, преди да дойде екипа на Бърза помощ, а снимката, на която е запечатано как лежи на пейката, месец наред е в медиите.

Освен това престъплението, което хвърли в гняв и смут хората, но и постави много въпроси, дълго време оставаше неразкрито, както неясен беше и мотивът му. Стотици младежи бяха разпитани, полицията пусна снимки от камери в парка на бягащо момче с раница, но близо две години никой не се появи, за да каже, че познава младежа. Снимките на самотния бегач, както го нарекоха медиите, бяха разлепени в училища и университети. И пак нямаше нищо.

Изглеждаше, че убийството на Георги Игнатов ще остане неразкрито. Така до 22 февруари 2017 г., когато изведнъж гръма новината, че е задържан младеж, за когото се предполага, че е убиецът на Георги.

Оказа се първокурсник по право в Югозападния университет в Благоевград, родом от София. А мотивът му бил просто да ограби момчето, което случайно срещнал в Борисовата градина, докато се мотаел из парка, защото не му се ходило на урок по тенис. Разследващите влизат по дирите на Йоан благодарение на негова съученичка, която в края на 2016 г. се свързала с приятелката на Георги - Лора. Момичето разказало, че имат един съученик, който много приличал на момчето от снимките. А часове след убийството бил засечен да се мие в тоалетните на училището. При задържането му обаче се оказва, че за времето от убийството Йоан много се е променил. Напълнял е, пуснал е и по-дълга коса. Изтрил е всички свои снимки, както и профила си във фейсбук още на 3 юни 2015 г. На 22 февруари 2017-а - година и половина след престъплението, освен Йоан е задържан и брат му Марсел, който е с година по-малък от него. Криминалистите ги следели от края на декември.

Още в деня на задържането Марсел бил отведен за изследване с детектор на лъжата. Преди полиграфа имало предтестова беседа с него. След това седнал на уреда и му задавали въпрос. Машината отчела, че има съпричастност към престъплението, или по-точно знае за него. После дошъл редът на т.нар. следтестова беседа, която се водила от криминалния психолог Мария Раданова.

Разговорът се провел в стая в столичната дирекция на полицията. В нея били само служителката на МВР и Марсел. Тя показала снимката на бягащото момче с раницата.

"Кой е на снимката - ти или брат ти?", питала Раданова. Марсел погледнал бегло кадъра, който и без това познавал отлично. След кратък размисъл, отговорил: "Брат ми". По-късно тази беседа ще се превърне в проблем за делото, защото на момчето не било обяснено, че може да не свидетелства срещу брат си, каквато възможност законът дава. По време на самия процес той отказа да свидетелства.

"Съобщеното на Раданова при тази беседа от Марсел Матев не може да се ползва, тъй като е в противоречие със законовия регламент по НПК. По този начин се нарушават процесуалните права на подсъдимия с оглед изричния отказ на неговия брат да свидетелства срещу него", категорични са по-късно върховните съдии.

Показанията обаче са изключително ценни, защото Марсел посочва къде е хвърлен ножът, с който е прободен Георги. Оказва се в шахта, където криминалистите го намират още на 22 февруари. Посочва и мотива. Йоан искал да вземе парите на случайно срещнотото момче. После пред брат си признал какво е станало. След като намушкал Георги с ножа, изхвърлил в кофа за боклук близо до столичен мол връхната си дреха.

Макар и доказателствата да са косвени, те правят една логична верига, която позволява да бъде направен несъмнен извод за авторството на престъплението, посочват върховните съдии. Сред важните доказателства са, че камера на БНР заснела Йоан в 11,43,24 ч на 2 юни 2015 г. на 9 метра от пейката, където бил Георги. Освен това свидетели разказали, че той има точно такъв нож, какъвто е намереният в шахтата.

Днес на мястото в Борисовата градина, където е убит Георги Игнатов, има изграден паметник, който да напомня за нелепо прекъснатия живот на 15-годишния ученик. А Йоан Матев, който е едва на 27, ще продължи своя.