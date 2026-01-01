Опит за убийство е извършен около полунощ в старозагорското село Обручище. По първоначална информация мъж е преследвал съпругата си с автомобил и умишлено я е прегазил, посочва NOVA.
На място били изпратени екипи на полицията и спешна помощ.
Пострадалата жена е транспортирана в университетска болница, където е настанена за лечение. Лекарите съобщават, че тя е с тежки наранявания и с опасност за живота.
Извършителят е задържан от полицията.
При направения тест той е дал положителна проба за наркотици.