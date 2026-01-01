36-годишен мъж се опита да убие бившата си съпруга в старозагорското село Обручище, съобщиха от полицията.

На 8 март вечерта е подаден сигнал от 33-годишна жена, че е станал скандал между него и 29-годишната жена.

Мъжът е влязъл в колата си, потеглил, насочил се към жената и я блъснал. След това изоставя колата и побягва.

Жената е настанена в болница в Стара Загора - с опасност за живота.

Извършителят е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.