МЕЧ ще подкрепи искането за сваляне на Наталия Киселова от председателския пост в Народното събрание. Това обяви пред журналисти в парламента лидерът на партията Радостин Василев, предаде репортер на БГНЕС.

В четвъртък „Възраждане" събра 80 подписа за свалянето на Киселова, ПП-ДБ също подкрепиха искането.

Василев заяви, че имат и собствени мотиви, които могат да изготвят във връзка с разформироването на ПГ на МЕЧ и несправянето на председателката с работата на парламента.

От МЕЧ обаче няма да осигурят нужните 5 подписа за вота на недоверие на „Възраждане“ на тема безводието в страната. Днес от „Възраждане“ са връчили на МЕЧ мотивите на вота, които се побират в 5 страници. Радостин Василев каза пред медиите, че е поставено и условие днес да се запознаят с тях и незабавно да ги подпишат.

„Изчетохме тези 5 страници на колегите и най-уважително казвам, че ние под такива мотиви не можем да се подпишем, защото темата с безводието е огромен проблем, който засяга 300 хиляди души, а мотивите на „Възраждане“ са меко казано аматьорски“, заяви Василев и посочи, че те не включват елементарна експертна оценка на проблема, не дават никакви решения, а Плевен и Ловеч се споменават един път в едно изброяване.

Виолета Комитова разясни повече по темата. Тя определи мотивите като доста общи и пълни с неверни данни.

„Те твърдят, че има язовир Черни Осъм. Такъв язовир няма, говори се за това нещо в публичното пространство, но такова нещо не съществува. Това е една бъдеща алтернатива, ако гражданите одобрят в района такова съоръжение, за да се подобри водоснабдяването в Ловеч и в Плевен, които са в критична ситуация“, обясни Комитова.

Провалът на заседанието на парламента заради липсата на кворум лидерът на МЕЧ обясни с това, че никога управляващо мнозинство не си е позволявало 31 човека да отсъстват по делегации.

Радостин Василев коментира и думите на държавния глава Румен Радев, който вчера заяви, че „Пеевски е срам за всяко демократично общество“, а „Борисов е негов обслужващ персонал и шут“.

„Много отдавна говорим за покварата във властта и се радваме, че Румен Радев я намира в лицето на Делян Пеевски, но тя е и в лицето на Бойко Борисов. Никога не трябва Борисов и Пеевски да бъдат разделяни в покварата“, каза той и заключи, че се надява да се гради истински кордон около покварата във властта.