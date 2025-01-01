Проблем с работата на Народното събрание няма. Това каза пред медиите в Съдебната палата председателят на парламента Наталия Киселова във връзка с липсата на кворум последните два дни. Тя се яви на разпоредително заседание по делото за плагиатство срещу Петър Илиев.

Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум

Киселова посочи, че през последните години се е установила практика опозицията да се въздържа да се регистрира тогава, когато се открива заседанието или се прави проверка на кворума, а след това да заявява, че желае да им бъдат извинени отсъствията.

„Това поведение ми се струва безотговорно, не към нас, останалата част от народните представители, а към българските граждани, които очакват да се повдигат въпроси, важни за тях“, каза председателят на парламента.

На въпрос дали целта на опозицията е да създаде напрежение, Наталия Киселова коментира, че напрежение се създава не толкова в пленарната зала, колкото през медиите и на улицата. Тя обясни, че има няколко делегации, които са част от международната дейност, в които има представители на различни парламентарни групи, част от депутатите се връщат днес, а друга част утре. „Другата седмица продължаваме. Не провиждайте нещо, което го няма“, добави Киселова.

„Възраждане“ събира подписи за сваляне на Наталия Киселова

Във връзка със заявката за събиране на подписи за свалянето ѝ от председателския пост, Наталия Киселова коментира, че събирането на подписи е периодично усилие на различни парламентарни групи, които не са я подкрепили, за да консолидират опозицията около себе си.

"Аз съм един от 240 и се стремя да бъда достатъчно обективна с всички парламентарни групи. Когато идват да търсят съдействие или да разрешим възникнал въпрос, се старая да съдействам на всички", коментира председателят на парламента.

По отношение заповедта ѝ за забрана на достъпа на външни лица до сградата на парламента на 25 септември, Наталия Киселова заяви, че такива ограничителни мерки се пускат периодично с цел да не се възпрепятства работата на Народното събрание. Тя отбеляза, че е много важно народен представител като покани гост да има уведомление за това.

Наталия Киселова коментира и информацията, че не е изпратила въпроси на народни представители до министрите относно това защо и за какво ги търси лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски. Тя обясни, че парламентарният контрол е дейност, която упражнява парламентът към конкретна дейност или по политика на министър-председателя, когато е за правителството и за отделно ведомство, когато е министър. „Когато търсиш информация, която не попада в обхвата на парламентарния контрол, учтиво се връща и след това има възможност да се обсъди на председателски съвет“, каза Киселова.