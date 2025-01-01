„Възраждане“ започва да събира подписи за сваляне на Наталия Киселова от председателския пост на Народното събрание (НС) за системно неизпълнение на задълженията по правилника на парламента, обяви пред медиите Петър Петров. Консултациите ще са извън управляващите политически формации – ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ плюс подкрепящата ги „ДПС-Ново начало“. Необходимите по правилник подписи са 80, с които да бъде внесено искане за сваляне от поста на председателя на парламента, каза Петров.

Той припомни, че миналия петък от парламентарната група са внесли възражение срещу разпределението от Киселова на комисии на трите законопроекта, с които се отнемат правомощията на президента да издава указ за назначаване ръководителите на службите Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ и Държавна агенция „Технически операции“. Според „Възраждане“ така се нарушава принципът на разделение на властите и на фигурата на президентската институция като балансьор.

Получихме отговор от Киселова на възражението, в който тя крайно несъстоятелно и лаконично обосновава решението си с това, че не е посочено в съответния специален закон за съответната служба коя парламентарна комисия би следвало да разглежда предложения за промени, разясни Петър Петров. Той добави, че според председателя на парламента министърът на вътрешните работи има правомощия и затова тези три законопроекта са били разпределени на вътрешната комисия, вместо на тази за контрол на службите, която според политическата сила трябва да бъде водеща. Това не е вярно, ако погледнем съответния специален закон, по него министърът няма специална компетентност и изрични правомощия, освен да е член на Съвета по сигурността, каза Петров. В момента комисията за контрол на службите е ръководена от „Възраждане“ и няма как да има положителен доклад за законопроектите, допълни депутатът.

Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум

Във връзка с липсата на кворум в пленарната зала в два поредни дни Петър Петров коментира, че този парламент е изчерпан, което се виждало от отношението на представителите на мнозинството към него, които са предпочели да са в делегации, почивки, вместо да са в пленарната зала. Кворумът е задължение на управляващите, председателят на НС е разписал всички командировки, сега се опитва да събере кворум. „Възраждане“ и занапред няма да се регистрира, заяви Петров.