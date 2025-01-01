Депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев заяви, че от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) отказват да подкрепят вота на недоверие на партията му, въпреки че само още пет подписа са необходимо за внасянето му.

Вотът на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора" беше подготвен през юли и беше подкрепен единствено от "Величие", каза Ганев в кулоарите на парламента.

По думите му от партията на Радостин Василев са поставили условие на "Възраждане", че лично Костадин Костадинов трябва да им се помоли, за да обмислят подкрепата си за вота. Правителството е готово да падне, а опозицията отказва съдействие, подчерта депутатът от "Възраждане".

Според Ганев след всеки неуспешен вот на недоверие влиянието на "ДПС - Ново начало" става все по-силно.

"Този парламент е несъстоятелен, не върши нищо градивно (...) трябва да си отиде и да отидем на избори", заяви той във връзка с третия неуспешен опит за събиране на кворум в Народното събрание, който провали днешното заседание.