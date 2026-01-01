Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това засяга всички нас - държавите членки на ЕС. Трябва да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. Това каза министър-председателят Румен Радев след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение в България по покана на българския премиер. Разговорът им се състоя в резиденция „Бояна“.

Обсъдихме въпросите с многогодишната финансова рамка, разширяването на ЕС, гарантирането на сигурността в Европа в днешните предизвикателни времена, с европейския технологичен суверенитет, с бързото навлизане на изкуствения интелект в обществения и икономически живот, съобщи той.

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По думите му многогодишната финансова рамка е голямо изпитание за ЕС, "защото ние имаме амбиции за постигане на множество цели, но все пак ресурсите са ограничени и ние разбираме напълно и подкрепяме визията на ЕС да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността в ЕС, особено в един все по-трудно предсказуем свят. Това не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики - като политиката за сближаване, разширяване и селскостопанската политика, които гарантират единството на съюза".

Министър-председателят посочи, че с Коща са обсъдили как да се направи така, че необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да може да се разпределя правилно през годините, така че всички държави да имат равен достъп до големия кохезионен фонд и до важните инструменти, които ще подпомагат развитието му, за да може по-малко развитите държави да не изостават в своето технологично и промишлено развитие.

Радев добави, че е предложил да се мисли за нов термин – „индустриална кохезия“. „Да не говорим само за кохезия, както е до момента – класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава, която да дава възможност на всички страни членки да участват принципно, да участват равностойно в технологичното и индустриалното развитие на Европа. Защото, ако не го постигнем, процесите на фрагментация именно в областта на високите технологии, на индустриите с висока добавена стойност, ще продължат да се задълбочават“.

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Всички предизвикателства, пред които сме изправени, изискват ние да обединяваме нашите усилия - научни, технологични и индустриални. България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на нашата сигурност, а тя се крепи на нови програми и инициативи. България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, за да имаме активен принос за една по-сигурна и по-силна Европа, каза още Радев.

Важен елемент е да работим за по-голяма свързаност във всички аспекти - транспортна, енергийна и дигитална. С председателя на ЕС намираме много общи идеи за бъдещето развитие на тази свързаност. България е изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност, отбеляза още премиерът.

Ние ще направим така, че с помощта на ЕС да подобрим нашата шосейна и железопътна свързаност, за да не се превръща България в зона, в която да имаме намалена пропускливост на всички тези огромни потоци, които ни очакват в бъдеще, каза още Радев.

Темата за разширяването на ЕС и днес беше важна част от дискусията. България е силен двигател за интеграцията на страните, които са съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги, подчерта Радев.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща каза, че 2026 г. е била много важна за България, защото страната ни въведе еврото и това се случи година след като станахме пълноправен член на Шенген. Коща отбеляза, че 2026 г. е решителна година за Европа, защото до края на годината трябва да се одобри дългогодишният бюджет до 2034 г.. Той каза, че тази тема е едновен елемент от дискусиите му с лидерите, с които се среща във всяка столица, която посещава.

Трябва ни европейски бюджет, който да отговаря на нашите амбиции и да осигурява средствата, за да изпълним нашите общи приоритети в ключови сфери като отбрана и сигурност, конкурентоспособност и иновации, както и стратегическа устойчивост. Той трябва да продължава да подкрепя нашето селскостопанство и кохезионната политика, тъй като те остават ключови стълбове за просперитета, устойчивостта и балансираното развитие на всички европейски региони, включително и България, посочи той.

Следващият бюджет ще има изцяло нова архитектура. Новата реалност изисква нов подход към бюджета, с нова структура и нов начин за разпределение на ресурсите. Защото по-голямата част идва от националния принос и ние трябва да гарантираме, че националния принос остава в разумни рамки. Затова договарянето на нови източници на приходи, на нови собствени ресурси на Европейския съюз, е толкова важно, отбеляза Коща.

За да изградим по-устойчива, конкурентоспособна и сигурна Европа, се нуждаем от достъпни цени на енергията. Трябва да работим активно за намаляване на енергийните разходи като укрепваме пазарната интеграция и свързаността между държавите в Европа. България може да играе решителна роля в това отношение, каза още той.

Сигурността на Европа обхваща и разширението - Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат и трябва да бъдат в нашия съюз. Всяка от тях трябва да продължи напред въз основа на собствените си заслуги и като към всяка от тях се прилага принципът на равно третиране. Това е най-важната геополитическа инвестиция, която Европейският съюз може и трябва да направи, заяви Коща.

По неговите думи страните кандидатки трябва да извършат необходимите реформи и да спазват поетите преди това ангажименти. Същевременно е важно и ние да изпълним своята роля, като участваме в конструктивен диалог с тях и признаваме постигнатия напредък, когато има такъв, посочи още Коща.

Трябва да продължим да работим заедно по въпроса за Украйна, нашата решимост да подкрепяме Украйна, докато тя се защитава и се стреми към справедлив и устойчив мир, каза още Антонио Коща.

Време е Русия да спре тази война, а не да я ескалира, заяви председателят на Европейския съвет.

Както знаете, враждебното поведение на Русия надхвърля границите на Украйна. Ние го виждаме на територията на Европейския съюз - дронове по нашите граници, кибератаки, нарушаване на функционирането на критична инфраструктура, опити за подкопаване на нашата демокрация, каза още той.

„Руските заплахи и опити за сплашване няма да намалят решимостта ни да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо, докато бъде постигнат справедлив и траен мир“, заяви Коща и добави, че Европа няма да отстъпи. Напротив, ще засилваме натиска върху Русия, докато тя не прекрати убийствата и не покаже истински ангажимент към мира, каза още Коща. Той призова за започване на реални мирни преговори.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на „Обиколката на столиците“, в рамките на която ще разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на Европейския съюз, със силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза. През първата седмица на обиколката си Коща посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. На 4 септември той ще бъде в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодулидис и в Любляна за среща с министър-председателя на Словения Янез Янша, припомня БТА.