На всяка избирателна секция ще бъде поставен QR код, който да улеснява незрящите хора при достъпа до информация за кандидатските листи. Това каза заместник-министърът на електронното управление Николай Минев на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Минев посочи, че е била поставена задача да бъде намерено решение, чрез което гражданите да получават информация за кандидатските листи по районни избирателни комисии. По думите му Министерството на електронното управление е избрало различен подход от използвания до момента в община Бургас, като е решило да не използва аудиофайлове.

„На всяка избирателна секция ще бъде поставен QR код, който, след като бъде сканиран от незрящ гражданин, ще го насочи към сайта на съответната районна избирателна комисия“, каза Минев.