Описваният от римския географ Клавдий Птолемей град в Роодпите Перганон всъщност е Перперикон. Това каза пред журналисти ръководителят на археологическите разкопки проф. Николай Овчаров, като допълни, че това е и най-старото име на скалния град. Той обясни, че това е латинското наименование, а гръцкото му е Пергам.

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„Ще попитате: „Да, ама нали има град с такова име и в Мала Азия?“ Има, разбира се, и то всъщност означава укрепление на хетско-лувийски език, влязло и в тракийския език като ороним“, обясни археологът. Той допълни, че още преди двайсетина години има публикувана научна статия по въпроса с хипотеза за името, която днес се потвърждава научно.

По думите му Клавдий Птолемей е живял през II век и пръв е използвал градуси и минути в картите си, използвани в съчинението му „Георгафия“. Проф. Овчаров подчерта, че въпросните градуси не отговарят на днешните, но си имат своя ориентир. А картите на Клавдий Птолемей предизвикват в последно време огромен интерес, като в Техническия университет в Берлин се работи по тяхното приравняване.

„А днес вече знаем, че по-голям град от Перперикон няма да открием никога повече нито в Източните, а въобще в Родопите“, каза проф. Овчаров.

Той припомни и за откритите находки през четиримесечните разкопки това археологическо лято, като подчерта, че са разнообразни и са с периодика II – XIV век. Сред тях избори открития преди дни кръст енколпион - реликварий с образа на Богородица Оранта и втори такъв, който предстои да бъде отворен, вотивна плочица от II – III век, фибули от IV – V век, гривни, наушиници и апликации.

Не на последно място проф. Николай Овчаров обобщи, че архитектурно Южният квартал на Перперикон е бил т.нар. гробна улица с мавзолеи и представителни сгради.