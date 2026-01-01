Представители на "Продължаваме Промяната-Декомкратична България" поздравиха лидера на "Прогресивна България" Румен Радев след края на изборния ден и първите резултати от социологическите агенции.

Първи коментар на Радев след изборите: Надявам се с ПП-ДБ да гледаме в една посока при смяна на ВСС

"Благодаря на всички българи, които излязоха и гласуваха. Спортментско е да се поздрави победителя в тези избори - Радев и ние го поздравяваме за изборната победа", каза лидерът на ПП Асен Василев.

По думите му все още битката за честността на вота не е приключила.

"Българските граждани излязоха, гласуваха и оставиха ГЕРБ и ДПС в миналото - това, което протестът си бе поставил като цел. Чака ни изключително много работа с всички законопроекти и избора на нов ВСС и нов главен прокурор", каза той.

"На база на предварителните резултати моделът "Пеевски - Борисов" няма да има 80 глава в следващото НС - това означава само едно - възможност за смяна на ВСС и главния прокурор", каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Той благодари на служебния кабинет – премиера Андрей Гюров, и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев за "положените усилия да се проведат честни избори". "Битката продължава, не е приключила. Предстоят тежки дни и приключване на модела Пеевски-Борисов", заяви Мирчев.

"В този парламент единствената политическа сила, която може да гарантира европейския път на България е ПП-ДБ", каза още той.

Атанас Атанасов също се включи с коментар и благодари за високата избирателна активност. "Коалицията ПП-ДБ ще бъде гарант за европейския път на България.