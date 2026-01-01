Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев с първи коментар пред журналисти след резултатите от Exit Poll. Минути след обявяването на резултатите от социологическите агенции, той бе засечен да върви към централата на партията заедно със съпругата си Десислава Радева, която не се присъедини към коментара му пред медиите.

БГНЕС

"Моят първи коментар е - нека да изчакаме официалните резултати и ще говорим пак. Очаквахме да бъдем първи. Моята социология беше пълните зали и площади навсякъде из страната. Очакванията са големи, надеждите са големи, това означава и голяма отговорност", каза той.

Той бе запитан дали смята, че вотът в чужбина ще бъде на негова страна. "Зависи на колко хора в чужбина ще се даде възможност да гласуват, хората ми пращат клипове, има огромни опашки. Хората искат да гласуват, чакат 3-4 часа. Аз се надявам МВнР да даде възможност да всички тези хора да гласуват", каза Радев.

Той каза още, че много партии са направили заявка, че трябва да бъде сменен Висшият съдебен съвет. Радев бе запитан дали ПП-ДБ са най-добрият партньор за управление. "Аз се надявам, че с ПП-ДБ наистина ще гледаме в една посока, когато говорим за смяна на ВСС", каза той.

Радев бе запитан готов ли е за правителство на малцинството. "Ние сме готови за различни вариации, за да има България редовно и стабилно правителство. Ще направим всичко възможно да не допуснем да ходим пак на избори. Пагубно е за България", каза той.